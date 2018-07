Com Lucas de volta da seleção, Ganso vai para a reserva

SÃO PAULO - Apenas uma reviravolta na cabeça do técnico Ney Franco poderá colocar o meia Ganso como titular do São Paulo na partida de domingo contra o Náutico. O jogador, pela primeira vez desde que foi contratato pelo clube do Morumbi, ficará no banco de reservas. No treino de quinta-feira, Ganso trabalhou entre os 11 do time, mas com a chegada de Lucas nesta sexta, após servir a seleção brasileira em amistoso com a Colômbia, o meia voltou para a equipe reserva. Mas nem isso tirou o entusiasmo do tricolor, que comprou mais de 40 mil ingressos para ver o meia em ação pela primeira vez.

Ney Franco sabe das qualidade de Ganso e arregala seus olhos para o que vislumbra em 2013 com o jogador em campo, mas por enquanto teme que ele se machuque ou que sofra qualquer lesão típica de quem ficou semanas fora de ação. Por isso sua ideia é mantê-lo no banco para entrar no segundo tempo. Ganso deverá ter seu nome ovacionado no Morumbi e isso certamente lhe dará força para recomeçar bem no futebol.

Nessa quinta-feira, os torcedores são-paulinos responderam à altura da paixão pelo meia ao procurar os ingressos para a partida com o Náutico. O São Paulo deverá ter a seguinte escalação: Rogério Ceni; Paulo Miranda, Toloi, Rhodolfo e Cortez; Denilson, Wellington e Jadson; Lucas, Luis Fabiano e Osvaldo.

INGRESSOS

Nem o feriado prolongado derrubou o interesse do torcedor pela estreia de Ganso. A diretoria do São Paulo informou que até a tarde de quinta-feira, 41 mil ingressos já haviam sido vendidos.