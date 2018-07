Com Lucas Leiva e Victor de novidades, Felipão convoca seleção brasileira

SÃO PAULO - Na preparação para a Copa do Mundo de 2014, o técnico do Brasil, Luiz Felipe Scolari fez a convocação dos jogadores que irão enfrentar a Coreia do Sul (dia 12, em Seul) e Zâmbia (dia 15, em Pequim). Com as ausências de Júlio Cesar, Thiago Silva e Fred, o comandante da seleção foi obrigado a realizar novos testes na equipe.

As novidades na lista foram as voltas de Lucas Leiva e também do goleiro Victor. Os jogadores de Liverpool e Atlético-MG, respectivamente já atuaram pela seleção brasileira, mas não sob o comando de Felipão. Um dos critérios utilizados pelo comandante foi não atrapalhar os clubes do Brasil. Dos 23 convocados, apenas sete atuam no Brasil, sendo o Atlético-MG o time que mais cedeu jogadores, com as chamadas de Victor e Jô.

"O Dedé já esteve conosco em outras convocações. Victor é uma novidade, foi da seleção anterior, mas ainda não trabalhamos juntos. E o Lucas Leiva nós vamos observar. Ainda não fechamos o grupo", disse o treinador.

Assim como realizou nas convocações anteriores, Felipão manteve a base da conquista do título da Copa das Confederações em junho, mas também voltou a aproveitar a oportunidade para realizar alguns testes na equipe visando a definição do grupo que vai defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014.

Como já era esperado, a lista de convocados da seleção brasileira teve as voltas do lateral-direito Daniel Alves e do atacante Hulk, cortados dos amistosos de setembro contra Austrália e Portugal por estarem contundidos. Agora, ambos estão jogando regularmente por Barcelona e Zenit, os seus respectivos times, e aptos a defender novamente o Brasil.

Campeã da Copa das Confederações em junho, a seleção brasileira perdeu o seu primeiro amistoso após o título, para a Suíça (1 a 0). Depois, porém, conquistou vitórias sobre Austrália (6 a 0) e Portugal (3 a 1). Em outubro, com esses dois compromissos na Ásia, dará sequência ao trabalho de preparação para a Copa do Mundo de 2014. A seleção brasileira ainda entrará em campo mais duas vezes neste ano, em novembro, mas os adversários ainda não foram anunciados.

Confira a lista de convocados para os amistosos contra Coreia do Sul e Zâmbia:

Goleiros

Diego Cavalieri (Fluminense-BRA)

Jeferson (Botafogo-BRA)

Victor (Atlético-MG-BRA)

Laterais

Daniel Alves (Barcelona-ESP)

Maicon (Roma-ITA)

Marcelo (Real Madrid-ESP)

Maxwell (Paris Saint-Germain-FRA)

Zagueiros

David Luiz (Chelsea-ING)

Dante (Bayern de Munique-ALE)

Dedé (Cruzeiro-BRA)

Henrique (Palmeiras-BRA)

Meio campistas

Lucas Leiva (Liverpool-ING)

Luiz Gustavo (Wolfsburg-ALE)

Paulinho (Tottenham-ING)

Ramires (Chelsea)

Hernanes (Lazio-ITA)

Oscar (Chelsea-ING)

Lucas (Paris Saint-Germain-FRA)

Bernard (Shakhtar Donetsk-UCR)

Atacantes

Neymar (Barcelona-ESP)

Jô (Atlético-MG-BRA)

Hulk (Zenit São Petersburgo-RUS)

Alexandre Pato (Corinthians-BRA)