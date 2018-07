Com Lucas Lima, reservas do Santos perdem jogo-treino para o São Bernardo

SANTOS - O Santos aproveitou a manhã desta sexta-feira para realizar um jogo-treino com os jogadores que não foram aproveitados ou atuaram por pouco minutos na goleada por 5 a 0 sobre o Bragantino, na noite de quinta-feira, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O resultado acabou sendo negativo, com os suplentes perdendo por 2 a 1 para o São Bernardo. O jogo-treino teve as participações do lateral-direito Bruno Peres e do zagueiro David Braz, que participaram da goleada de quinta-feira, assim como de Lucas Lima, que formou o meio-de-campo com Alan Santos e Alison.

Assim, o Santos iniciou a atividade com a seguinte escalação: Vladimir; Bruno Peres, David Braz, Nailson e Emerson; Alison, Alan Santos e Lucas Lima; Jorge Eduardo, Diego Cardoso e Stéfano Yuri. Depois, Daniel Guedes, Zé Carlos, Anderson Carvalho, Lucas Otávio, Serginho, Léo Cittadini e Giva entraram no Santos. O São Bernardo abriu 2 a 0 no jogo-treino, com os gols marcados por Romário e Marcio Diogo. O gol do Santos foi contra, feito por Daniel Guedes.

Líder do Grupo C do Campeonato Paulista com 26 pontos, o Santos também tem a melhor campanha da primeira fase do torneio. O time volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, quando vai enfrentar o Mogi Mirim, fora de casa, em partida válida pela 12ª rodada.