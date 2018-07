Com Lucas no banco, PSG vence o Rennes e encosta no líder Lyon

Depois de uma virada de ano oscilante, o Paris Saint-Germain voltou a deslanchar, ainda que com placares magros. Nesta sexta-feira, com o brasileiro Lucas na reserva apenas pela quarta vez no torneio, o PSG venceu o Rennes, por 1 a 0, em Paris, pela 23.ª rodada do Campeonato Francês.

Com o resultado, o PSG foi a 47 pontos e assumiu a segunda colocação, deixando para trás o rival Olympique de Marselha, que continua com 44 e ainda joga na rodada. O Lyon, que lidera com 48, tem jogo difícil no domingo, contra o Monaco, fora de casa.

A partida desta sexta-feira marcou o fim da punição do técnico Laurent Blanc a Ezequiel Lavezzi, que, junto com Cavani, atrasou-se na reapresentação após o ano novo e ficou afastado por três partidas. Depois de outros três jogos no banco, ele voltou ao time titular e marcou o gol da vitória.

Praticamente todo o ataque parisiense participou do lance e a bola passou de pé em pé, com toques de primeira, até Pastore tocar para Lavezzi marcar. Lucas só entrou no segundo tempo, no lugar de Cavani - o uruguaio jogou pela segunda vez seguida como titular. Marquinhos, David Luiz e Thiago Silva foram mantidos na linha defensiva.