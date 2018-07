Com Lucas, São Paulo encerra preparação para clássico

SÃO PAULO - O São Paulo encerrou na manhã deste sábado a sua preparação para o clássico contra o Palmeiras, domingo, em Presidente Prudente, válido pela décima rodada do Campeonato Paulista. A principal atração da atividade realizada no CT da Barra Funda foi o meia Lucas, liberado pela CBF para atuar pela equipe neste fim de semana.

Lucas foi convocado pelo técnico Mano Menezes para o jogo entre a seleção brasileira e a Bósnia na próxima terça-feira. O jogador do São Paulo, porém, só vai viajar para a Suíça depois de participar do clássico. A situação, porém, provocou imbróglio entre o clube e a CBF.

Além de Lucas, o técnico Emerson Leão também poderá contar contra o Palmeiras com o zagueiro Paulo Miranda e o atacante Willian José, que cumpriram suspensão automática no empate por 3 a 3 com o Bragantino, na quarta-feira.

Com o time reforçado, Leão comandou uma atividade técnica no CT da Barra Funda, além de ter treinado jogadas de bola parada. Em recuperação de cirurgia no ombro direito, o goleiro Rogério Ceni compareceu ao clube neste sábado e assistiu parte do trabalho.