Do banco, Lucas Silva vê Olympique avançar na Copa da França O Olympique de Marselha é a quarta e última equipe classificada para as semifinais da Copa da França. Nesta quinta-feira, a equipe marselhesa visitou o Granville, nanico da quinta divisão francesa, pelas quartas de final, e garantiu o passaporte entre as quatro melhores equipes da competição mais antiga do mundo ao fazer 1 a 0.