Com Lúcio recuperado, Palmeiras divulga lista dos relacionados

O Palmeiras divulgou a lista dos 23 relacionados para enfrentar o Corinthians, sábado, às 16h20, no Pacaembu, com a presença de Lúcio, o que aumenta a chance do zagueiro retornar ao time. Sua presença não é confirmada, pois ele estava com dores na coxa esquerda e só treinou com o grupo nesta sexta-feira.

Lúcio não enfrentou o Cruzeiro justamente por causa das dores. Assim, a tendência é que o experiente zagueiro forme a dupla defensiva ao lado de Tobio. Outras novidades na lista são o atacante Diogo, recuperado de dores musculares, o volante Marcelo Oliveira, que ficou de fora da partida contra o Cruzeiro por estar emprestado pelo time mineiro e Valdivia, que cumpriu suspensão diante dos mineiros.

Quem continua de fora são o zagueiro Wellington, o lateral-esquerdo Mateus Muller e o meia Allione, todos em fase final de recuperação física. O lateral-direito Weldinho e o zagueiro Thiago Martins fizeram trabalhos com o preparador físico Thiago Santi e, por fim, o volante Eguren e o atacante Rodolfo continuam se recuperando de lesão.

Confira a lista dos 23 atletas convocados no Palmeiras:

Goleiros: Fernando Prass e Deola;

Laterais: João Pedro, Wendel, Juninho e Victor Luis;

Zagueiros: Lúcio, Tobio e Nathan;

Volantes: Renato, Marcelo Oliveira, Wesley e Washington;

Meias: Valdivia, Mazinho, Felipe Menezes, Mendieta e Bernardo;

Atacantes: Henrique, Diogo, Cristaldo, Mouche e Leandro.