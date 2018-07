Com Lugano e Sidão titulares, São Paulo faz 7 a 0 em jogo-treino

O São Paulo venceu, neste domingo, o terceiro jogo-treino do ano, o terceiro contra um time dos Estados Unidos. E todos foram com placar elástico. Desta vez o duelo aconteceu no CT da Barra Funda, onde a equipe do técnico Rogério Ceni aplicou 7 a 0 no Columbus Crew. Diferente do Sarasota FC e do Boca Ratón, que o São Paulo venceu na Florida, o rival deste domingo é um time de bom nível, que joga a Major League Soccer (MLS), principal liga de futebol dos Estados Unidos.

O duelo foi fechado à imprensa e não contou com dois atletas: o zagueiro Rodrigo Caio, poupado depois de jogar pela seleção brasileira na quarta-feira, e o meia Lucas Fernandes, que ainda se recupera de lesão que o tirou do Brasileirão no ano passado.

Sem Rodrigo Caio, que tem flutuado de zagueiro a volante com Rogério Ceni, o treinador optou por jogar com só dois zagueiros. Colocou Maicon na equipe reserva e escalou Lugano e Breno. No meio, três jogadores que são volantes: João Schmidt, Thiago Mendes e Cícero. Cueva atuou mais à frente, de acordo com o Twitter do clube, que não explicou quem jogou centralizado, na armação das jogadas.

O time titular, foi escalado assim: Sidão; Bruno, Lugano, Breno e Buffarini; João Schmidt, T.Mendes e Cícero; Wellington Nem, Chávez e Cueva. Destaque também para a escolha de Sidão como titular, depois de brilhar nos pênaltis na Florida Cup.

Cícero, Thiago Mendes, Wellington Nem e Chávez fizeram os gols tricolores na primeira metade de partida, que teve quatro tempos de 25 minutos. De acordo com a assessoria de imprensa do clube, Foguete e Luis Araújo também atuaram nesta primeira metade, mas o São Paulo não detalhou no lugar de quem.

Na outra metade do jogo, a equipe foi escalada com: Denis; Wesley, Maicon, Douglas e Junior Tavares; Wellington, Araruna e Shaylon; Luis Araújo, Gilberto e Neilton. Gilberto, de pênalti, Neílton e Wesley balançaram as redes. O zagueiro Lucão, o lateral-direito Foguete e o goleiro Thiago entraram no decorrer da atividade.

Assim, participaram da atividade um total de 25 jogadores, sendo 22 de linha. O elenco ainda tem Lucas Fernandes, Rodrigo Caio (que não treinaram), o goleiro Renan Ribeiro (machucado), David Neres, Lyanco e o goleiro Lucas Perri (com a seleção sub-20), com 26 atletas de linha e cinco goleiros. No Paulistão, podem ser inscritos 28 atletas, sendo três deles goleiros - o São Paulo busca, ainda, um reforço para o ataque.