Com Luiz Adriano e Rony, Palmeiras retoma treinos após derrota

Com a presença de Luiz Adriano e Rony, o Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira, dois dias após a derrota para o Internacional, pelo Brasileirão. Os dois jogadores treinaram normalmente após serem preservados no fim de semana, de olho agora no duelo de ida contra o América-MG, na quarta, pela semifinal da Copa do Brasil.

Rony foi poupado pelo técnico Abel Ferreira no sábado em razão do desgaste físico. O time paulista disputa três competições ao mesmo tempo: o Brasileirão, a Copa Libertadores e a própria Copa do Brasil. E o meia-atacante vinha acumulando longa sequência de jogos, o que poderia resultar em lesões.

Leia Também Adversários "fáceis" levaram Palmeiras a perigosa supervalorização

Luiz Adriano, por sua vez, vem retomando a forma física após ficar afastado por contusão. Nesta segunda, ele treinou em tempo integral e mostrou estar em boas condições para voltar ao time. Seu retorno contra o América é provável, mesmo que seja começando no banco de reservas.

Com a dupla em campo, Abel Ferreira comandou treino técnico e tático nesta segunda. O meia Patrick de Paula, o zagueiro Alan Empereur e o zagueiro Henri ficaram fora da atividade porque cumpriram seus cronogramas de transição física tanto na parte interna do centro de excelência quanto no campo com os preparadores do clube.

Para o duelo desta quarta, Abel Ferreira pode escalar o Palmeiras com Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Gabriel Veron e Rony.