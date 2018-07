Com luxação no ombro, Allano desfalca Cruzeiro contra Santa Cruz

De acordo com o informe publicado pelo clube, Allano vai passar por exames na segunda-feira para determinar a gravidade da lesão. Contra o Figueirense, Allano entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo, no lugar de Arrascaeta, e permaneceu apenas dez minutos até se machucar, dando lugar para a entrada do argentino Ariel Cabral.

Ainda em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro iniciou neste domingo os treinamentos para enfrentar o Santa Cruz no estádio do Arruda, no Recife. Os jogadores titulares fizeram apenas um trabalho de regeneração, enquanto os demais atletas participaram de uma atividade técnica no gramado com a presença do ex-palmeirense Robinho, que aguarda para estrear com a camisa cruzeirense.

"Expectativa de fazer um bom jogo e buscar a vitória, já que perdemos pontos dentro de casa e temos que recuperá-los, porque podem nos fazer falta no final. Vamos ajustar alguns detalhes nos treinamentos para nosso time fazer uma bela partida em Recife", disse Bruno Ramires.