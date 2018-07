Com luxação no tornozelo, volante Jonas desfalcará o Flamengo contra o Grêmio O Flamengo não vai poder contar com o volante Jonas para o duelo contra o Grêmio, neste sábado, no estádio do Maracanã, no Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador sofreu uma luxação no tornozelo após um dividida durante o jogo contra o Náutico, na última quarta-feira, no Recife, pela Copa do Brasil.