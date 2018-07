Com maior preocupação defensiva, Avaí enfrenta o Cruzeiro no Mineirão

Sem poder contar com dois atacantes - Roberto suspenso e Anderson Lopes machucado -, o treinador deve mexer no esquema tático da equipe. Em vez de três homens de frente, nos treinos ao longo da semana ele testou o volante Tinga na vaga de Roberto.

"Queremos uma equipe com velocidades pelo lado, com quatro homens no meio. Até pelo jeito que o Cruzeiro joga, com dois volantes saindo pro jogo e dois meias que alimentam muito o Joel e o Marinho. Além do Tinga, treinamos com o Everton Silva pela beirada", disse Gilson Kleina.

O banco de reservas deve ter a presença do atacante Hugo, que estava afastado do grupo desde a oitava rodada do Brasileirão por um ato de indisciplina. Durante esse período, o jogador estava treinando com o time B.