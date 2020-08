Com mais 2 casos de covid-19, Goiás se fecha para tentar surpreender o Palmeiras

O Goiás ganhou mais dois problemas para encarar o Palmeiras neste sábado pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Novamente os desfalques são por conta do surto de covid-19 que atingiu o elenco. O clube, no entanto, optou por não divulgar os nomes e nem os relacionados para a partida no Allianz Parque. Vale lembrar que os primeiros dez casos só foram a público através dos próprios jogadores.

A equipe também não confirmou, mas a CBF negou a liberação de Lucão do Break. No entender da entidade, o jogador ainda não cumpriu os 10 dias de quarentena desde que passou a estar assintomático. O último exame havia dado negativo, assim como do atacante Rafael Moura, que não pôde ser relacionado por ter feito tratamento com corticoide, substância proibido na lista antidoping.

Com isso, a dupla só estará à disposição na próxima semana, assim como os seguintes Tadeu, David, Jeferson, Sandro, Ratinho, Keko, Mike, Quevedo e o Lucas Cavalcante. Por outro lado, deverá ter o retorno neste sábado do volante Gilberto Júnior.

Além da entrada dele, o técnico Ney Franco deverá fazer duas mudanças. Yago Rocha e Thalles deverão perder espaço para Juan Pintado e Douglas Baggio, respectivamente. Essas mudanças já haviam sido realizadas no intervalo da derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR, quarta-feira, em Curitiba.

Ney Franco, apesar das baixas, tem procurado passar tranquilidade aos jogadores. "Embora enfrentemos o Palmeiras em São Paulo, nós acreditamos que podemos jogar mais para frente, em relação ao jogo contra o Athletico. Estamos nos adaptando às dificuldades, mas temos a confiança que faremos um bom jogo".