Luxemburgo começa a traçar o caminho do Grêmio em 2013

SÃO PAULO - A renovação de contrato de Vanderlei Luxemburgo com o Grêmio por mais duas temporadas reconduz o treinador na seleta lista dos melhores treinadores do Brasil. Depois de seus últimos trabalhos, Luxa começou a ser questionado porque não conseguia bons resultados e sempre enfrentava dificuldades para permanecer por mais tempo no clube. Com Grêmio, nesses 10 meses, Luxemburgo recuperou o prestígio e provou que continua sendo um treinador de respeito. Sua principal façanha foi ter garantido o Grêmio na Libertadores da América de 2013.

Por isso também que o presidente Fábio Koff, eleito para o cargo depois da chegada do técnico ao Olímpico, fez questão de apostar na renovação de Luxemburgo no comando do time. O treinador, além de ter feito o time jogar bem e se manter nas primeiras posições do Brasileirão, também teve muitos méritos por 'redescobrir' jogadores como Zé Roberto e Elano, para citar apenas dois.

Com a renovação, Luxemburgo agora começa a focar a temporada de 2013. Os principais objetivos são o Nacional e, claro, a Libertadores da América. O treinador também vive um bom momento de paz com os torcedores. Na última partida do time no Brasileirão, Luxa teve seu nome ovacionado no Olímpico. 'Fica, Luxemburgo!", era o pedido do torcedor.