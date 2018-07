Com dois do artilheiro Higuain, Napoli ganha e dispara na liderança

Um time de "operários" em campo, com um técnico sem grande destaque na mídia, um esquema tático bem definido e, principalmente, com um artilheiro em um momento inspirado na carreira. Assim é o Napoli, que neste sábado contou com mais dois gols do centroavante argentino Gonzalo Higuain - agora com 20 na artilharia isolada - para derrotar de virada o Sassuolo por 3 a 1, no estádio San Paolo, em Nápoles, e disparar na liderança do Campeonato Italiano, em sua 20.ª rodada.

Agora com 44 pontos, o Napoli aproveitou o tropeço da Internazionale mais cedo - empate por 1 a 1 com a Atalanta, em Bérgamo - e abriu quatro de vantagem na tabela de classificação. Neste domingo, torcerá contra a Juventus (39, que encara o Verona em casa) e a Fiorentina (38, que visita o Milan). Já o Sassuolo, na luta por vaga em competição europeia, é o sexto com 31 pontos.

Em campo, logo no início o Sassuolo mostrou as razões de ser uma das grandes surpresas da competição. No primeiro minuto, Sansone fez boa jogada pela esquerda e cavou um pênalti ao ser derrubado por Albiol. Diego Falcinelli cobrou bem e abriu o placar para os visitantes, que sonhavam em repetir a façanha do domingo anterior, quando derrotaram a então líder Internazionale, em Milão.

Mesmo em desvantagem, o Napoli não se desesperou e manteve o seu estilo de jogo de ter a posse de bola e usar as laterais para chegar ao ataque. Deu certo aos 19 minutos, quando Insigne recebeu pela esquerda e cruzou alto na primeira trave. O espanhol Callejon se antecipou à zaga e cabeceou no contrapé do goleiro Consigli para empatar a partida.

Até o final do primeiro tempo, o Napoli seguiu atacando. Insigne perdeu uma grande chance em jogada individual, aos 35 minutos, mas pouco tempo depois, aos 42, o time napolitano repetiu o lance do primeiro gol e fez o segundo, desta vez com Higuain, que foi mais rápido que os zagueiros do Sassuolo em um cruzamento rasteiro de Hamsik.

Na segunda etapa, o Sassuolo tentou atacar mais, principalmente com Sansone pela esquerda, mas só conseguiu uma jogada perigosa com Falcinelli, em cabeçada que passou perto da meta de Reina. O Napoli explorou mais os contra-ataques e perdeu algumas chances com Higuain e Mertens. No final, aos 46, o argentino definiu a vitória em um chute forte e rasteiro de dentro da área.

Em outro jogo deste sábado, o Torino teve a reestreia do centroavante Immobile, que marcou um em cobrança de pênalti, e venceu o Frosinone por 4 a 2, em casa. Com 25 pontos, o time de Turim subiu para a 11.ª colocação, mais distante da zona de rebaixamento. Nela está o rival desta rodada - ocupa o 18.º lugar com 15 pontos.