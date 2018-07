Com mais dois gols, Neymar chega a 16 na seleção e supera Garrincha

WROCLAW – Neymar saiu de campo nesta terça com mais dois gols na conta e uma assistência. O jogador do Santos foi o destaque da seleção brasileira e demonstrou que o entrosamento com Kaká começa a ganhar força. Neymar é hoje o artilheiro máximo da era Mano Menezes, com 16 gols. Na Polônia, diante do Japão, superou a marca de Mané Garrinha entre os maiores goleadores do Brasil para ocupar a 24ª posição nesse ranking. Mas admite que o time precisa "trabalhar muito" ainda.

Neymar, como orientou Mano Menezes, fez parte do esquema que o técnico tenta implementar na seleção de garantir um meio de campo que possa chegar envolvendo o adversário, bem ao estilo do Barcelona e da seleção espanhola. Fora de uma posição de atacante fixo, Neymar voltou para buscar jogadas, tabelar, brigar pela bola e dar assistência aos companheiros abrir espaço, como fez em toque para Paulinho, que driblou o goleiro e mandou para fora.

Foi justamente dessa forma que saiu o primeiro gol. "O jogo não foi nada fácil e o começo, de fato, foi complicado", disse Neymar. "O Japão teve duas chances de gol. Mas conseguimos encontrar um espaço para Paulinho chutar e marcar o primeiro." Para o jogador dos Santos, um dos pontos fundamentais da seleção foi seu entrosamento com Kaká. "O entrosamento está maravilhoso", disse Neymar, depois de dois amistosos e cinco treinos juntos. Eles nunca haviam jogado juntos. "Eu sou até suspeito para falar de Kaká. É um dos meus ídolos. Fico muito feliz de ter essa oportunidade e jogar com um craque", afirmou. "Temos tudo para incrementar ainda mais esse entrosamento."

Em outras convocações, Mano tentou apostar na dupla Neymar e Ganso. Mas não funcionou de forma satisfatória, principalmente por causa da inconsistência do novo meia do São Paulo. Apesar de ter sido destaque nesta terça, Neymar insiste que não está no momento de relaxar. "Na seleção você não pode ficar muito satisfeito com o que está acontecendo. Se você der um pouco de mole, outro toma o seu lugar."

A LISTA DA CBF DOS MAIORES ARTILHEIROS DO BRASIL

1 - Pelé - 77 gols

2 - Ronaldo - 62

3 - Romário - 55

4 - Zico - 52

5 - Bebeto - 39

6 - Rivaldo - 34

7 - Jairzinho - 33

Ronaldinho Gaúcho - 33

9 - Ademir de Menezes - 32

Tostão - 32

11 - Zizinho - 30

12 - Careca - 29

Kaká - 29

14 - Luis Fabiano - 28

15 - Adriano - 27

16 - Rivelino - 26

Robinho - 26

18 - Jair da Rosa Pinto - 22

Sócrates - 22

19 - Leônidas da Silva - 20

Didi - 20

Roberto Dinamite - 20

23 - Pepe - 17

24 - Raí - 16

Neymar - 16