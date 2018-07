Com mais pressão e vontade, Palmeiras inicia Paulistão

A base do time é a mesma do ano passado. Dos reforços contratados, quem tem mais chance de começar como titular é Juninho, embora o técnico Luiz Felipe Scolari o tenha mandado para a equipe reserva no último coletivo. No gol, a novidade é Bruno, substituindo Deola, suspenso. O restante dos jogadores já é bem conhecido pela torcida.

Mas eles pedem para que a torcida não perca a esperança e comece a pensar que tudo continuará como foi em 2011. Os jogadores prometem um Palmeiras mais ligado, com vontade e ciente de que não pode mais errar. Por isso, se negam a fazer promessas. "Ano passado, falamos que tudo seria diferente, que iríamos ser campeões e nada aconteceu. Então o melhor é ficar quieto e jogar bola", resumiu Cicinho, expressando o que muito torcedor palmeirense pensa. O lateral-direito desabafou. "Eu não aguento mais ser ?zoado? na rua e até pelos meus amigos porque não ganhamos nada".

Além de Deola, outro importante desfalque do Palmeiras é o técnico Felipão. Nos próximos três jogos ele não poderá ficar no banco, suspenso por ter criticado publicamente o árbitro Paulo César de Oliveira na semifinal do Paulistão do ano passado, quando a equipe alviverde perdeu nos pênaltis para o Corinthians. Seu fiel escudeiro, Flávio Murtosa, comanda a equipe.

O auxiliar parece ter feito a lição de casa e garante que conhece muito bem o Bragantino. "É um time que joga junto faz algum tempo e é muito difícil de ser batido quanto atua em seus domínios", disse Murtosa, que pediu paciência para a torcida. "Ela precisa entender que o início é mais difícil".

A única dúvida da equipe é Luan. Ele sente dores no pé esquerdo e ficou dois dias sem treinar no gramado. Por isso, mesmo que tenha condições de jogo pode ficar no banco por falta de ritmo. Maikon Leite é o titular.

BRAGANTINO - Contando com o apoio de sua torcida, o Bragantino espera fazer uma boa estreia no Paulistão diante do Palmeiras. O técnico Marcelo Veiga, que inicia a sua sexta temporada seguida no clube, acha que "apesar das mudanças naturais, mantivemos a base do grupo do ano passado".

Em relação ao time que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, em 2011, o time do interior vai ter algumas novidades como o goleiro Rafael, emprestado pelo Corinthians, que vai substituir a Gilvan, titular nos últimos anos. O meia Fernando Gabriel e o atacante Giancalo, vindos do Paraná, também vão estrear.

O time ganhou um importante desfalque para a estreia. O volante Cambará sentiu uma contusão muscular e foi vetado. Contratado do Paraná, o meio-campista foi titular em todos treinos e amistosos realizados na pré-temporada. Como foi vetado pelo departamento médico, será substituído pelo meia Wellington, que atuará ao lado de Serginho e Fernando Gabriel. Marcelo Veiga lamentou a baixa de última hora "porque o Cambará já estava entrosado com o grupo".