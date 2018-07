Com mais um recorde de Messi, Barça empata com o Celta no Espanhol

VIGO - Não foi desta vez que Lionel Messi encerrou sua sequência de gols no Campeonato Espanhol. Neste sábado, o argentino marcou pela 19.ª rodada consecutiva, alcançando o feito de ter balançado as redes contra todos os adversários da competição. Mas o líder Barcelona vacilou e cedeu o empate no fim para o Celta de Vigo, que pôde comemorar o 2 a 2 em casa, pela 29.ª rodada. Com este gol, o melhor jogador do mundo marcou diante de todos os adversários da competição.

O tropeço, no entanto, não representa grandes problemas para o time catalão na tabela, já que a distância para o segundo colocado Real Madrid é de 14 pontos - 75 a 61. Para o Celta, no entanto, o empate com gosto de vitória tem muito significado, já que a equipe está na zona de rebaixamento com 24 pontos.

Precisando da vitória, o Celta foi para cima e abriu o placar aos 37 minutos. Orellana recebeu dentro da área, cortou dois zagueiros e bateu fraco, mas Insa aproveitou e tocou para a rede. Cinco minutos depois, no entanto, o Barça empatou. Messi deu lindo lançamento para Tello, que avançou pela esquerda e tocou com categoria.

No segundo tempo, o time catalão tomou conta do jogo e virou aos 27 minutos. Tello fez boa jogada pela esquerda e retribuiu o presente para Messi, que recebeu na área e marcou. Quando parecia que a vitória seria do Barça, o Celta empatou. Orellana cruzou para a área e Oubiña fez de cabeça, aos 43 minutos.

Agora a equipe do técnico Tito Vilanova volta suas atenções para a Liga dos Campeões, já que enfrenta o Paris Saint-Germain nesta terça-feira, na França, pela partida de ida das quartas de final. Já o Celta terá mais um capítulo na sua luta contra o rebaixamento no domingo que vem, quando recebe o Rayo Vallecano.