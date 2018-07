Com Malcom escalado, Corinthians treina com apoio da torcida

Na véspera do jogo mais importante do ano até o momento, o Corinthians recebeu o apoio da torcida no treino desta terça. Precisando reverter a derrota de 2 a 0 do jogo de ida para o Guaraní-PAR, o time paulista entra em campo no Itaquerão nesta quarta-feira, às 22 horas, lutando pela classificação às quartas de final da Copa Libertadores.

A última atividade antes da partida foi justamente no palco do jogo, e nela os jogadores sentiram um pouco do clima que vão encontrar na quarta. Se para a partida são esperadas cerca de 40 mil pessoas, nesta terça sete mil torcedores estiveram no setor leste inferior das arquibancadas do Itaquerão.

As principais torcidas organizadas do clube marcaram presença para apoiar, gritaram os nomes dos jogadores, incentivaram, mas pediram raça para a partida. A atividade também contou com a presença da cúpula corintiana. O presidente Roberto de Andrade e os dirigentes Edu Gaspar e Alessandro acompanharam o treinamento à beira do gramado.