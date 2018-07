Com Mangueirão lotado, Paysandu vence Atlético-GO e vira líder da Série B

Sem perder desde a segunda rodada, o Paysandu manteve os 100% de aproveitamento como mandante e chegou aos 22 pontos, dois a mais que o vice-líder Botafogo. De outro lado, o Atlético não vence há três rodadas e continua na zona de rebaixamento, em 18.º lugar, com apenas oito pontos.

Apesar da grande presença dos torcedores bicolores, quem ditou o ritmo da partida no primeiro tempo foi o Atlético. Os visitantes criaram pelo menos três boas oportunidades, mas esbarraram na boa atuação do goleiro Emerson. Na melhor delas, Rafinha bateu colocado e o goleiro se esticou todo para fazer a defesa.

Mesmo com o adversário melhor em campo, quem abriu o placar foi o Paysandu, aos 43 minutos. Carlos Alberto deu um lindo passe de calcanhar para Leandro Cearense, que tocou na saída de Márcio.

O Paysandu precisou de apenas dez minutos do segundo tempo para liquidar a partida. Após cruzamento de Jhonnatan, o zagueiro Marllon colocou a mão na bola e o árbitro assinalou pênalti. Yago Pikachu cobrou com categoria, no canto direito de Márcio.

O gol caiu como um balde de água fria em cima do time goiano, que não mostrou poder de reação e praticamente não ofereceu perigo ao goleiro Emerson. Em uma das poucas chegadas, Thiago Primão arriscou de longe e mandou por cima.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 11.ª rodada. O Paysandu enfrenta o Bahia, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. No mesmo horário, em Goiânia, o Atlético recebe o ABC, no Estádio Serra Dourada.

FICHA TÉCNICA:

PAYSANDU 2 X 0 ATLÉTICO-GO

PAYSANDU - Emerson; Yago Pikachu, Fernando Lombardi, Thiago Martins e João Lucas; Ricardo Capanema, Fernando Aguiar (Augusto Recife), Jhonnatan e Carlos Alberto (Carlinhos); Aylon e Leandro Cearense (Souza). Técnico - Dado Cavalcanti.

ATLÉTICO-GO - Márcio; Éder Sciola, Samuel, Marllon e Sidcley (Thiago Primão); Anderson Pedra, Pedro Bambu, Anderson Leite (João Denoni) e Washington (Rodrigo Maranhão); Rafinha e Arthur. Técnico - Jorginho.

GOLS - Leandro Cearense, aos 43 minutos do primeiro tempo; Yago Pikachu, de pênalti, aos 10 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP).

CARTÕES AMARELOS - Marllon e Arthur (Atlético-GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).