Com Mano, Corinthians repete empates em excesso de Tite

Assim como nos tempos de Tite, o Corinthians continua como a equipe que mais empata no Campeonato Brasileiro, agora sob o comando de Mano Menezes. Em 15 jogos, o time empatou sete. No ano passado, o Alvinegro terminou o Nacional com 17 empates em 38 rodadas.

Boa parte dos empates do Corinthians neste Brasileiro veio contra equipes de estão na parte debaixo da tabela de classificação e lutam contra o rebaixamento. São os casos das partidas contra Bahia (1 a 1), Coritiba (0 a 0), Botafogo (1 a 1) e Vitória (0 a 0).

Para o atacante Guerrero, o Corinthians empata muito porque é um time que não costuma correr muitos riscos durante as partidas. “Somos uma equipe muito disciplinada e ordenada. Fazemos poucos gols, mas nos defendemos bem. O importante é não tomar gol e se defender bem. Infelizmente não estamos criando as jogadas para fazer os gols e, por isso, estamos empatando tanto. Jogamos sistematicamente como Mano quer", disse.

Guerrero ainda lamenta o empate do último sábado contra o Bahia, que permitiu que o Cruzeiro voltasse a abrir cinco pontos de vantagem na liderança. O Corinthians é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro com 28 pontos e o Cruzeiro tem 33.

"Devemos ter mais concentração. Sábado não poderíamos ter tomado aquele gol. Era um jogo para ganhar de 1 a 0 ou 2 a 0. Mas tomamos um gol e as coisas complicaram", disse.

O Corinthians tenta retomar o caminho das vitórias na quinta-feira, quando recebe o Goiás no Itaquerão. "É muito importante ter um jogo logo, para esquecermos esse jogo ruim (empate contra o Bahia) para nós. Temos de ganhar se quisermos ganhar o título brasileiro. Já estamos analisando esse jogo contra o Goiás e sabemos da importância de ganhar os três pontos aqui."