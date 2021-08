Com Maracanã em reforma, Flamengo leva partida contra o Sport para Volta Redonda

O Flamengo se prepara para entrar em campo neste domingo contra o Internacional, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Gaúcho retorna à beira do gramado, assim como os titulares serão escalados, diferentemente da vitória por 1 a 0 sobre o ABC, na quinta-feira, em Natal, na Copa do Brasil. Mas a notícia desta sexta na Gávea foi a mudança de local di duelo contra o Sport, no próximo dia 15, na sequência do Brasileirão.

Antes, o embate entre Flamengo e Sport estava marcado para o Maracanã, que passará por reforma no gramado a partir da semana que vem por cerca de 20 dias. Por isso, a CBF alterou o palco deste jogo, que agora acontecerá no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela 16.ª rodada. A partida está marcada para começar às 16 horas.

Antes disso, além do Internacional, o Flamengo enfrenta o Olimpia, no Paraguai, pela rodada de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O confronto será disputado no estádio Manuel Ferreira, em Assunção, às 19h15 (de Brasília) da próxima quarta-feira. O segundo e decisivo embate acontecerá no Mané Garrincha, em Brasília, com direito a público, no dia 18).

Renato Gaúcho e os jogadores titulares não viajaram para Natal justamente por estarem focados nestes próximos compromissos. O treinador teve a semana livre para ajustar e lapidar o time. Descansados, os principais atletas do Flamengo prometem manter a sequência de bons resultados contra o Internacional.