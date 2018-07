Com Maracanã vetado, Flamengo decide pegar a Ponte em Brasília

O Maracanã, que seria o palco natural do jogo, não poderá abrigar partidas no fim de semana porque vai receber um show da banda Pearl Jam. Por isso, o Fla optou por voltar ao Mané Garrincha, estádio para o qual atraiu 67 mil pessoas no duelo contra o Coritiba, há dois meses, pela 26.ª rodada. Naquele jogo, a renda chegou a quase R$ 4 milhões.

Time de maior torcida do País, o Flamengo já fez outros dois jogos no Brasileirão em estádios de Copa do Mundo que não são regularmente usados pelos clubes da Série A. O Vasco mandou o clássico para a Arena Pantanal, enquanto o Sport pegou o rival rubro-negro na Arena Pernambuco.

A tabela da 36.ª rodada ainda tem em aberto o local de Fluminense x Avaí. O Flu também manda suas partidas no Maracanã, que estará indisponível. O jogo deverá ser realizado no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), recentemente reformado para ser usado como CT na Copa do Mundo. Este ano, o local já foi palco de Mogi Mirim x Botafogo, pela Série B, e de uma partida da seleção olímpica, contra o Paraguai, em março.

Confira como ficou a 36ª rodada do Brasileirão:

21/11 (sábado)

19h30 - Palmeiras x Cruzeiro - Allianz Parque

22/11 (domingo)

17h - Corinthians x São Paulo - Itaquerão

17h - Internacional x Grêmio - Beira-Rio

17h - Atlético-MG x Goiás - Independência

17h - Joinville x Vasco - Arena Joinville

17h - Figueirense x Chapecoense - Orlando Scarpelli

18h - Flamengo x Ponte Preta - Mané Garrincha

19h30 - Sport x Atlético-PR - Ilha do Retiro

19h30 - Fluminense x Avaí - local a definir (possivelmente em Cariacica)

19h30 - Coritiba x Santos - Couto Pereira