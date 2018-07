Com Maradona na tribuna, Napoli ganha e passa à final

NÁPOLES - Com a força de sua torcida no estádio San Paolo e inspirado pela presença do ídolo Diego Maradona na tribuna, o Napoli conseguiu nesta quarta-feira a classificação à decisão da Copa da Itália. Depois de perder para a Roma na semana passada por 3 a 2, no estádio Olímpico, o time napolitano ganhou a partida de volta das semifinais por 3 a 0 e avançou à sua nona final da competição.

Na busca por seu quarto título - o último conquistado na temporada 2011/2012 -, o Napoli terá pela frente a Fiorentina, que na última terça se classificou ao eliminar a Udinese. A decisão, marcada para o estádio Olímpico de Roma, está originalmente programada para o dia 3 de maio. No entanto, caso uma ou as duas equipes avancem à semifinal da Liga Europa - que terá os jogos de volta dois dias antes -, a final será reprogramada para 7 de maio.

O JOGO

O jogo de volta desta semifinal entre Napoli e Roma foi explosivo dentro e fora de campo. Por causa da enorme rivalidade entre os clubes, os torcedores romanos sofreram com as incontáveis bombas jogadas pelos napolitanos, especialmente no primeiro tempo, perto do setor destinado à torcida visitante, que é protegida por uma redoma de vidro.

Em campo, o duelo teve predomínio do Napoli, mas a Roma levou muito perigo em contra-ataques puxados pelo marfinense Gervinho. O primeiro gol napolitano saiu aos 33 minutos, em um cruzamento perfeito do lateral-direito Maggio para o meio da área. Posicionado entre os zagueiros, o espanhol Callejón cabeceou no canto esquerdo de De Sanctis.

No intervalo, a torcida presente ao San Paolo foi ao delírio com a chegada de Maradona ao estádio. Uma enorme confusão tomou conta das tribunas e o craque argentino quase não pôde ver os gols em sequência que o Napoli marcou no início do segundo tempo. Aos 3 minutos, o compatriota Higuaín, que declarou querer repetir os passos do ídolo em Nápoles, marcou de cabeça apois escanteio pela esquerda. Aos 6, foi a vez do brasileiro Jorginho, desconhecido por aqui, tocar na saída de De Sanctis depois de bela assistência do holandês Mertens.

Com 3 a 0 no placar, o Napoli pôde administrar o resultado. Tomou alguns sustos da Roma, como em um gol anulado de Gervinho por impedimento, mas se garantiu na decisão.