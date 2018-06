Com marca de Lukaku, Manchester United bate Swansea e reassume 2º lugar do Inglês

Em um jogo no qual o atacante belga Romelu Lukaku completou a marca de 100 gols marcados em partidas válidas pelo Campeonato Inglês em sua carreira, o Manchester United venceu o Swansea por 2 a 0, neste sábado, no Old Trafford, e reassumiu a vice-liderança da competição nacional, com 68 pontos.

A equipe comandada por José Mourinho chegou a deixar provisoriamente este posto horas mais cedo, quando o Liverpool derrotou o Crystal Palace por 2 a 1, fora de casa, e chegou aos 66 pontos. Com o novo triunfo do United, a equipe dirigida por Jürgen Klopp retornou para a terceira posição.

E o time de Manchester assegurou o seu triunfo de forma rápida neste sábado, pois abriu o placar já aos 5 minutos, quando Lukaku recebeu passe do chileno Alexis Sánchez, dominou e finalizou para alcançar o seu centésimo gol em jogos pelo Inglês, sendo que nesta edição ele contabiliza 15 bolas na rede.

Apenas 15 minutos mais tarde, Sánchez ampliou para 2 a 0 após ser acionado por Lingard, invadir a área com liberdade e bater na saída do goleiro Fabianksi.

O triunfo também fez o United reduzir para 13 pontos a vantagem do líder disparado Manchester City, que ainda neste sábado enfrenta o Everton, em Liverpool, no último jogo do dia pela 32ª rodada. Esta jornada da competição ainda terá o confronto Arsenal x Stoke City e o clássico Chelsea x Tottenham neste domingo.

Com a derrota fora de casa, o Swansea estacionou nos 31 pontos e ocupa a 15ª posição. Assim, o time do País de Gales seguiu próximo à zona de rebaixamento, encabeçada hoje pelo Southampton, 18º, com 28 pontos, e que neste sábado foi batido pelo West Ham por 3 a 0, em Londres, onde os mandantes chegaram ao 33 pontos e assumiram o 14º lugar.

Os outros resultados das partidas já encerradas neste sábado pelo Inglês foram os seguintes: Brighton 0 x 2 Leicester, Newcastle 1 x 0 Huddersfield, Watford 2 x 2 Bournemouth e West Bromwich 1 x 2 Burnley. Este último time chegou aos 46 pontos na sétima posição com a vitória fora de casa, ficando apenas dois atrás do Arsenal, o sexto colocado.

O Leicester, por sua vez, passou a somar 43 pontos e ocupa o oitavo lugar com o triunfo que também obteve como visitante contra o Brighton. Um dos gols desta vitória foi marcado por Jamie Vardy, que, assim como Lukaku, balançou as redes pela 15ª vez neste Inglês.