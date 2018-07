Com Marcelinho Paraíba e Ricardo Bueno, Oeste apresenta elenco para o Paulistão

Além do elenco, comissão técnica e dirigentes também estiveram no evento de apresentação à imprensa. Aliás, uma das primeiras medidas do clube para 2016 foi manter Renan Freitas como o técnico do time. Ele ajudou a livrar o time do rebaixamento na Série B do ano passado.

Mas a principal contratação para o Paulistão foi o meia Marcelinho Paraíba, de 40 anos. Ex-São Paulo, ele defendeu o Joinville no Brasileirão de 2015. No primeiro discurso como jogador do Oeste, Paraíba não decepcionou. "Estou trazendo o meu talento e minha experiência para ajudar o grupo a conquistar os seus objetivos no Campeonato Paulista".

O Oeste está no Grupo A do Paulistão, ao lado de Santos, São Bento, Linense e Botafogo de Ribeirão Preto. A estreia do time no Estadual acontecerá no dia 30 de janeiro, contra a Ponte Preta, às 19h30, em Itápolis.