Com Marcelo Moreno, Bolívia chama 47 para jogos com Brasil e Argentina

Com a estratégia de escalar times diferentes nos dois primeiros compromissos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, o técnico César Farias convocou nesta terça-feira 47 jogadores para defender a seleção da Bolívia nos duelos contra Brasil e Argentina.

A lista possui dois atletas que estão em atividade no futebol brasileiro, o atacante Marcelo Moreno, que recentemente iniciou a sua terceira passagem pelo Cruzeiro, e o meio-campista Henry Vaca, do Atlético Goianiense.

O duelo contra o Brasil será no próximo dia 27, na Arena Pernambuco, pela rodada inaugural das Eliminatórias. Quatro dias depois, em casa, o desafio contra a Argentina será no estádio Hernando Siles, nos 3.600 metros de altitude da capital La Paz.

Dando maior atenção ao segundo jogo, Farías decidiu que escalará times bem diferentes. Contra o Brasil, a equipe vai incluir jogadores da seleção sub-23, que teve boa participação no Pré-Olímpico da Colômbia, como Vaca. E contra a Argentina terá como base jogadores dos times de La Paz (Bolívar, The Strongest e Always Ready) e de Cochabamba (Jorge Wilstermann e Aurora), que estão mais adaptados à altitude. Não à toa, The Strongest, com 12, e Bolívar, com 11, foram os times com mais jogadores chamados.

Na história, a Bolívia já disputou três edições da Copa do Mundo. Não passou de fase em 1930 (Uruguai), 1950 (Brasil) e 1994 (Estados Unidos).

Confira a lista de 47 convocados da Bolívia:

Goleiros: Daniel Vaca (The Strongest), Jimmy Roca (Nacional Potosí), Jhohan Gutiérrez (Municipal Vinto), Carlos Lampe (Always Ready), Javier Rojas (Bolívar) e Rodrigo Banegas (Oriente Petrolero).

Defensores: Luis Demiquel, Saúl Torres, Gabriel Valverde, José Sagredo, Carlos Añez, Marvin Bejarano (The Strongest), Jairo Quinteros, Jorge Enrique Flores, Adrián Jusino, Luis Gutiérrez, Oscar Ribera (Bolívar), Alejandro Meleán, Sebastián Reyes (Wilstermann), Julio César Pérez, Jesús Sagredo (Blooming), Guimer Justiniano (Royal Pari) e Luis Haquin (Puebla/MEX).

Meio-campistas: Raúl Castro, Diego Wayar, Rudy Cardozo, Jhasmani Campos, Walter Veizaga (The Strongest), Erwin Saavedra, Roberto Carlos Fernández, Leonardo Vaca (Bolívar), Erwin Jr Sánchez, Edward Vaca (Blooming), Leonel Justiniano, Paul Arano, Moisés Villarroel (Wilstermann), Fernando Saucedo, Christian Árabe (Always Ready), Danny Bejarano (Lamia FC/GRE), Henry Vaca (AtléticoGoianiense) e Alejandro Chumacero (Puebla/MEX).

Atacantes: Juan Carlos Arce, Víctor Abrego (Bolívar),César Menacho (Blooming), Yasmani Duk (Aurora), Ricardo Pedriel (Wilstermann) y Marcelo Martins Moreno (Cruzeiro).