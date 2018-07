Com Marcelo, reservas do Botafogo viajam para jogo no Equador

Os jogadores que retornaram ao Brasil depois do duelo com o Atlético Nacional, na Colômbia, pela Copa Libertadores, viajaram novamente nesta terça-feira para o próximo compromisso do time no torneio continental, dessa vez dinte do equatoriano Barcelona, em Guayaquil, na próxima quinta-feira.

A principal novidade no grupo do Botafogo foi o zagueiro Marcelo, que está recuperado de lesão na coxa e, inclusive, retornou ao time na decisão da Taça Rio, diante do Vasco, no último domingo, quando foi expulso durante a derrota por 2 a 0. Ele vai ocupar a vaga de Leandrinho, que está lesionado.

Além de Marcelo e do técnico Jair Ventura, Helton Leite, Marcelo, Igor Rabello, Gilson, Dudu Cearense, Bruno Silva, Fernandes e Guilherme também embarcaram nesta terça-feira para o Equador. Já o atacante Sassá, por questões pessoais, só viajará na quarta. Já o volante Airton, em recuperação de edema na coxa esquerda, seguirá desfalcando o Botafogo.

Em Guayaquil, esses jogadores vão se juntar aos atletas considerados titulares que não voltaram ao Brasil após o triunfo por 2 a 0 sobre o Atlético Nacional, na semana passada, permanecendo fora do País, já pensando no compromisso no Equador.

Com duas vitórias nas rodadas iniciais do Grupo 1 da Libertadores, Botafogo e Barcelona dividem a liderança da chave e farão, nesta quinta, um confronto importante, não só por valer o primeiro lugar, mas também para encaminhar a classificação do vencedor às oitavas de final.