Com Marcos Assunção, Portuguesa tenta iniciar arrancada para o acesso

A Portuguesa aposta todas as suas fichas na experiência do volante Marcos Assunção para acordar na Série B. Sem vencer há três jogos e entre os piores da competição, a equipe conta com a estreia do jogador, às 21h, no Canindé, para enfim iniciar a caminhada rumo à Série A. O técnico Marcelo Veiga relacionou o camisa 8 pela primeira vez, mas ainda não divulgou se o utilizará desde o início ou no decorrer do jogo com o Oeste na abertura da 14ª rodada.

A partida é um confronto direto para a fuga da zona de rebaixamento. Caso a Lusa vença, deixa a incômoda 18ª colocação e dorme fora da área de queda, empurrando o time de Itápolis para o Z4. Por isso, a ordem é pressionar desde o início no Canindé e evitar as falhas bobas que vêm custando pontos preciosos com gols no fim dos jogos.

Mais do que deixar a faixa de perigo, os dirigentes apostam que este será o jogo da reviravolta na competição. Contando com Marcos Assunção, a expectativa pelos lados lusos é que seja o primeiro triunfo de muitos rumo ao G4. Hoje, são 12 pontos de diferença em relação ao Avaí, mas o clube esbanja confiança em engatar sequência de vitórias e subir bem na tabela.

"Vim para ajudar a Portuguesa a retornar à Série A, que é onde penso que deva estar, que é o seu lugar de merecimento", afirma Marcos Assunção. "Faremos uma boa temporada e alcançaremos o nosso objetivo, que é subir. Por onde eu passei fui feliz, campeão, e o que quero é continuar", continua. "Tenho 38 anos e vim para conquistar. As pretensões da Lusa são as minhas, fazer um bom campeonato e, no final, comemorar o acesso. Vivo de desafios e este é mais um."

Apesar de ser volante de origem, Marcos Assunção pode jogar mais avançado na Portuguesa, como um meia. O técnico Marcelo Veiga quer aproveitar sua qualidade nos passes e nas finalizações, principalmente nas cobranças de falta.

No outro jogo de hoje, às 19h, na Arena Pernambuco, a briga também é para fugir da parte de baixo da tabela. Náutico, 14º, e Icasa, o 15º, ambos com 15 pontos, se enfrentam tentando uma vitória que dará respiro na tabela de classificação.