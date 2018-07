Com Marcos como primeiro guia, arena do Palmeiras abre visitas

A partir da quinta-feira da semana que vem, dia 26, torcedores que quiserem conhecer internamente o Allianz Parque, inclusive setores especiais como vestiários e sala de imprensa, poderão fazer visitas guiadas e conhecer com mais detalhes a nova casa do Palmeiras. O primeiro guia será nada mais, nada menos do que o ex-goleiro Marcos.

O lançamento oficial do tour será nesta quarta-feira, às 15h, e terá como guia o ex-goleiro Marcos. Entretanto, o evento será realizado apenas para a imprensa.

As visitas acontecerão entre quarta-feira e domingo (exceto em dias de jogos) e durará cerca de uma hora. Para o público geral, o ingresso custará R$ 40 (com direito a meia entrada custando R$ 20) enquanto sócios do Avanti pagarão R$ 30. as visitas serão realizadas às 10h, 11h30, 13h, 14h30 e 16h.

O torcedor vai passar por um percurso interativo, com espaços exclusivos como vestiários, camarotes e sala de imprensa. Está previsto também atrações especiais em datas comemorativas do clube.

A pré-venda para o público começa nesta quinta-feira e os ingressos podem ser comprados no site da arena (http://www.allianzparque.com.br/programe/tour).