Com Marinho e reforços, Santos inicia trajetória no Brasileirão contra o Bahia

O Santos começa a sua caminhada no Campeonato Brasileiro 2021 neste sábado, às 20h, contra o Bahia, no estádio do Pituaçu, em Salvador. O time alvinegro, repleto de jovens em seu elenco, confia nos garotos por uma boa campanha no torneio nacional e também terá reforços à disposição para a estreia na competição que a equipe não vence desde 2004 e da qual é a segunda maior campeã, atrás apenas do Palmeiras. A ideia é superar o vexame na Libertadores, torneio no qual foi eliminado precocemente na fase de grupos.

Eliminado precocemente na Libertadores, o Santos não quer fazer feio no Brasileirão. Em seu primeiro compromisso, poderá contar com o lateral Moraes, ex-Mirassol, e o meia-atacante Marcos Guilherme, cedido pelo Inter, primeiros reforços para a temporada que foram anunciados nesta semana. Além disso, terá o retorno de atletas importantes, o principal deles Marinho.

Marinho está recuperado de uma lesão de grau um na coxa e é provável que retorne. Além dele, os meio-campistas Alison e Jean Mota também ficam à disposição depois de cumprirem suspensão na Libertadores. O técnico Fernando Diniz, que liderou o campeonato em 2020 por várias rodadas no comando do São Paulo, tem a missão de fazer o Santos engrenar na temporada e brigar por títulos.

A diretoria fala em trazer mais reforços pontuais a pedido de Fernando Diniz, mas o certo é que o clube vai repetir 2020 e investir pesado na boa safra de Meninos da Vila. Com jovens de alto quilate, casos de Kaio Jorge, Lucas Braga, Marcos Leonardo, Gabriel Pirani, Kaiky, Vinicius Balieiro, Ivonei, Ângelo, Kevin Malthus, o clube se vê em condições de fazer boa competição.

A mescla com atletas experientes é a aposta de sucesso. Marinho, mais uma vez, será o responsável por comandar o setor ofensivo. O retorno do uruguaio Carlos Sánchez no meio será vital para organizar e orientar os meninos, mas ele ainda não está pronto para voltar. Alison e Pará serão os outros alicerces para a equipe ir além do oitavo lugar da temporada passada.

O Bahia quer apagar a má impressão deixada no último Brasileirão, quando escapou do rebaixamento apenas nas últimas rodadas, e para isso busca iniciar a edição de 2021 com o pé direito.

"A conversa que a gente tem é fazer a melhor campanha possível, que é ficar na primeira página, entre os dez. É um campeonato longo, então tem que ir um passo de cada vez", disse o lateral-direito Renan Guedes.

Se isso acontecer, o Bahia vai atingir a sua melhor campanha desde que o Brasileirão passou a ser disputado por pontos corridos, superando 2018 e 2019, quando terminou na 11.ª colocação.

O técnico Dado Cavalcanti tem as voltas importantes do volante Juninho e do artilheiro Gilberto, que desfalcaram o Bahia na última quarta-feira, contra o Montevideu City Torque-URU. A derrota por 4 a 2, em casa, decretou a eliminação do Bahia na Copa sul-americana.

Por outro lado, Dado Cavalcanti tem o desfalque do lateral-direito Nino Paraíba, que foi suspenso preventivamente por 30 dias pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pela confusão generalizada na final da Copa do Nordeste. O julgamento está marcado para a próxima quarta-feira.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X SANTOS

BAHIA - Mateus Claus; Renan Guedes, Germán Conti, Juninho (Luiz Otávio) e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Daniel e Thaciano; Rossi, Rodriguinho e Gilberto. Técnico: Dado Cavalcanti.

SANTOS - João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (Fifa/RJ).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Pituaçu, em Salvador (BA).