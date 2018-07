Com Marquinhos, Cruzeiro volta o foco no Brasileirão

Apesar da derrota por 2 a 0 para o Atlético Mineiro, que dificultou a vida do Cruzeiro na disputa pelo título da Copa do Brasil, a quarta-feira deixou a equipe celeste mais próxima de vencer o Brasileirão. Afinal, o São Paulo, seu rival mais próximo, tropeçou em jogo contra o Internacional, empatando no Morumbi, até diminuiu a desvantagem para quatro pontos, mas agora com um jogo a menos por fazer.

Com a taça cada vez mais na sua mão, o Cruzeiro volta as suas atenções para o Brasileiro e pensa no jogo de domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro. Nesta quinta-feira, os titulares fizeram treino regenerativo, enquanto os reservas foram a campo.

Diante do Santos, o técnico Marcelo Oliveira vai poder voltar a contar com o meia-atacante Marquinhos, que cumpriu suspensão domingo, diante do Criciúma, e não pode jogar pelo Cruzeiro na Copa do Brasil porque já defendeu o Vitória na competição. Lucas Silva também volta, enquanto Mayke e Léo serão desfalques, por suspensão. Ceará e Manoel devem entrar na equipe.

"Essa suspensão e o fato de não poder jogar na Copa do Brasil acabaram me prejudicando um pouco. Mas tenho que ter tranquilidade, trabalhar, manter o foco para que, quando estiver em campo, possa ajudar a equipe. O mais importante é isso. Agora estou à disposição e espero ter mais uma oportunidade para jogar e ajudar os meus companheiros", diz Marquinhos.

Outro concorrente a uma vaga de titular no time é Alisson, que não joga desde 22 de outubro e está recuperado de contusão. Ele foi liberado pelo departamento médico nesta quinta-feira e iniciou a preparação física. A expectativa é de um retorno gradual até a partida final da Copa do Brasil, dia 26.