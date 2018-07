Com Marquinhos em alta e retorno de Miranda, Dunga vive dilema

Depois de se queixar dos tantos problemas que vem tendo na Copa América, Dunga se defronta agora com uma questão comum, mas que normalmente os treinadores veem como positiva: fazer voltar ao time o titular que só saiu por lesão ou manter o reserva que entrou e se saiu muito bem? O "drama" do treinador da seleção brasileira está relacionado à recuperação do capitão seu time, Miranda.

O zagueiro já não sente mais as dores musculares que o deixaram de fora da estreia contra o Equador e também da segunda partida, quarta-feira contra o Haiti, não jogou simplesmente para ser poupado diante de um adversário frágil. Ou seja, está em condições de retomar seu posto na equipe no jogo de domingo contra o Peru, no encerramento da primeira fase.

O "problema" é que Marquinhos, de maneira geral, fez duas boas partidas e demonstrou que pode ser o titular. Contra o Equador, por exemplo, nos momentos de maior aperto demonstrou tranquilidade, bom sentido de colocação e técnica para destruir várias jogadas do adversário.

Miranda, no entanto, é titular absoluto de Dunga. Até se machucar, havia jogados todas as 22 partidas da seleção realizadas sob o comando do treinador. É o capitão do time na ausência de Neymar (e vai continuar a ser mesmo quando o craque voltar) e, além disso, agora continuou com a seleção mesmo com dores fortes na coxa.

Enquanto quatro jogadores foram cortados por problemas musculares - Douglas Costa, o goleiro Ederson, Kaká e Rafinha Alcântara -, Miranda ficou no grupo. Agora que readquiriu condição de jogar, Dunga deve isso a ele.

Marquinhos, no entanto, está em alta. Está garantido na Olimpíada e dos jogadores com idade de ir ao Jogos do Rio que Dunga pode testar é o que se saiu melhor. Uma opção para o treinador seria colocá-lo no lugar de Gil, mas num jogo decisivo e ainda por cima com os zagueiros tendo a missão de parar Paolo Guerrero, ele deve preferir dois jogadores mais experientes.