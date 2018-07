Com Marta, Cristiane e Formiga, Brasil estreia no Mundial Feminino

A seleção brasileira feminina de futebol faz nesta terça-feira a sua estreia no Mundial, que está sendo disputado no Canadá. O time do técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, vai enfrentar a Coreia do Sul, às 20 horas (horário de Brasília), no estádio Olímpico de Montreal. O Brasil está no Grupo E, que também contra com Espanha e Costa Rica.

Para este jogo, mais uma vez a maior esperança do Brasil está no trio formado por Marta, Formiga e Cristiane. A seleção luta por seu primeiro título - foi vice-campeão no torneio de 2007, na China, e terceira colocada na edição de 1999, nos Estados Unidos.

O trio de "veteranas" tem o respeito das outras jogadoras da seleção. "Cada jogadora tem a sua responsabilidade dentro de uma equipe, mas quando você é a capitã é totalmente diferente. Hoje, dentro de campo, olho para um lado e vejo a Formiga, para outro vejo a Marta e a Cristiane", disse Andressinha, de 20 anos, que jogará o primeiro Mundial com a seleção principal.

Além de habilidosa e segura com a bola nos pés, a camisa 5 do Brasil é uma das batedoras oficiais de falta. "Temos trabalhado muito a bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva. Sabemos que isso pode decidir um jogo e, por isso, sempre que tivermos a oportunidade, vamos caprichar na cobrança para ter um bom resultado", afirmou.

O time que deverá começar o jogo contra as sul-coreanas é: Luciana; Poliana, Mônica, Rafaelle e Tamires; Andressa, Formiga, Thaisa e Andressa Alves; Marta e Cristiane.