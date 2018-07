Com Marta e Cristiane, Emily convoca seleção para amistosos com a Austrália

A técnica Emily Lima anunciou nesta segunda-feira a lista de 20 atletas convocadas para representar a seleção brasileira feminina de futebol em dois amistosos contra a Austrália, em setembro. Os destaques da lista ficaram por conta das atacantes Marta e Cristiane, esperança de gols para os confrontos.

Cristiane volta à seleção depois de ser desfalque no Torneio das Nações, quadrangular disputado há um mês com Estados Unidos, Austrália e Japão, no qual o Brasil terminou em último. Marta participou da competição, mas foi poupada da última partida a goleada sofrida por 6 a 1 justamente diante das australianas.

Por isso, a ordem para os próximos dois amistosos é apagar a má impressão deixada há um mês. Emily também já prepara a seleção brasileira para a disputa da Copa América do ano que vem.

A seleção brasileira feminina de futebol vai encarar a Austrália na casa do adversário, nos dias 16 e 19 de setembro. O primeiro amistoso acontecerá no Pepper Stadium, em New South Wales, enquanto o segundo será realizado no McDonald Jones Stadium, em Newcastle.

Confira a lista de convocadas da seleção feminina:

Goleiras: Letícia Izidoro (Corinthians/Audax), Dani Neuhaus (Santos).

Zagueiras: Rafaelle (Changchun Volkswagen-CHN), Bruna Benites (Houston Dash-EUA), Mônica (Orlandro Pride-EUA).

Laterais: Jucinara (Corinthians/Audax), Letícia Santos (Sportclub Sand-ALE), Maurine (Santos).

Meio-campistas: Fran (Avaldsnes Idrettslag-NOR), Andressinha (Houston Dash-EUA), Djenifer (Iranduba), Fabiana (Barcelona), Gabi Zanotti (Jiangsu Suning-CHN),Andressa Alves (Barcelona), Camila (Orlando Pride-EUA), Debinha (North Carolina Courage-EUA).

Atacantes: Bia Zaneratto (Incheon Hyundai Steel Red Angels-COR), Ludmila (Atlético de Madrid), Cristiane (Changchun Volkswagen-CHN), Marta (Orlando Pride-EUA).