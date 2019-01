Com Marta e Formiga, Vadão chama seleção para treinos na preparação ao Mundial

O técnico Vadão anunciou nesta segunda-feira a primeira convocação de 2019 da seleção brasileira feminina visando a disputa do Mundial, que neste ano será realizado na França. A relação, chamada para um período de treinos, conta com as presenças de Marta, Cristiane e Formiga.

Cristiane é uma das novidades da lista, pois não figurou em convocações anteriores por causa de problemas físicos. Mas agora foi chamada para os treinamentos da seleção feminina, que vão ocorrer na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), e vão se iniciar na próxima segunda-feira.

A lista divulgada por Vadão conta com 34 jogadoras, sendo que 24 atuam no exterior. E as que estiveram em atividade nos seus clubes fora do Brasil vão permanecer no CT da seleção apenas até o dia 22. Já as demais atletas vão treinar no local por mais um mês, até de 22 de fevereiro.

"Vamos reunir atletas com potencial para ir ao Mundial para fazer exames médicos e testes físicos. O objetivo é fazer um diagnóstico e um programa de treinamentos para que elas cheguem à competição com uma preparação física uniforme, já que temos atletas em estágios distintos e jogando em calendários diferentes como na Ásia, Europa e América do Norte", afirmou Vadão ao site oficial da CBF.

A seleção feminina está no Grupo C do Mundial. A equipe vai estrear contra a Jamaica em 9 de junho, em Grenoble. Na sequência vai encarar Austrália, no dia 13, em Montpellier, e Itália, no dia 18, em Valenciennes, em duelos válidos pela primeira fase.

Confira a lista de convocadas da seleção feminina para o período de treinos:

Goleiras: Aline (Tenerife/Espanha), Bárbara (Kindermann), Letícia (Corinthians) e Tainá (Corinthians).

Defensoras: Érika (Corinthians), Daiane (Paris Saint-Germain/França) Fabiana (Wuhuan Chedu Jiangda Womens Football Club/China), Joyce (Tenerife/Espanha) Jucinara (Valencia/Espanha), Kathellen (Bordeaux/França), Letícia (Sportclub Sand/Alemanha), Poliana (Orlando Pride/EUA), Mônica (Orlando Pride/EUA), Rilany (Benfica/Portugal), Tamires (Fortuna Hjorring/Dinamarca) e Tayla (Benfica/Portugal).

Meio-campistas: Andressa Alves (Barcelona/Espanha), Andressinha (Iranduba), Camila (Iranduba), Formiga (Paris Saint-Germain/França), Juliana (Flamengo), Luana (KSPO Women Football Team/Coreia do Sul), Thaísa (Milan/Itália) e Marta (Orlando Pride/EUA).

Atacantes: Adriana (Corinthians), Beatriz Zaneratto (Incheon Hyundai Steel Red Angels/Coreia do Sul), Cristiane (sem clube), Darlene (Benfica/Portugal), Debinha (North Carolina Courage/EUA), Geyse (Benfica/Portugal), Kerolin Nicoli (Ponte Preta), Ludmila (Atlético de Madrid), Raquel (Sporting Club Huelva/Espanha) e Thaís Guedes (Incheon Hyundai Steel Red Angels/Coreia do Sul).