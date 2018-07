Com Marta e sem Cristiane, seleção feminina é convocada para amistosos na Europa

A treinadora da seleção brasileira feminina, Emily Lima, divulgou nesta segunda-feira uma lista com as 22 jogadores que representarão o País em dois amistosos contra Espanha e Islândia, nos dias 10 e 13 de junho, respectivamente. A ausência mais importante da relação é a atacante Cristiane. As meio-campistas Andressinha e Andressa Alves estão de volta e a goleira Dani Neuhaus é a estreante.

A viagem da delegação para Madri, local do confronto diante da Espanha, está marcada para o dia 7 de junho. O confronto contra a Islândia será realizado na cidade de Reykjavik, capital do país escandinavo. Os jogos servirão como preparação da seleção para a Copa América de 2018, no Chile. Além destas duas partidas, o Brasil tem outros quatro amistosos agendados para este ano.

No dia 4 de julho, a equipe enfrentará a Alemanha, em Sandhausen. No dia 27 de julho, as adversárias serão as japonesas; no dia 30 do mesmo mês, o compromisso será contra os Estados Unidos. No dia 3 de agosto, a partida será contra a Austrália. Os três últimos jogos serão válidos pelo Torneio das Nações, que será realizado em solo norte-americano.

Confira a relação das atletas escolhidas pela técnica Emily Lima para os duelos contra Espanha e Islândia:

Goleiras - Bárbara (Kindermann-SC) e Dani Neuhaus (Santos-SP)

Laterais - Fabiana (Corinthians/Audax-SP), Tamires (Fortuna Hjørring/Dinamarca) e Letícia (Sportclub Sand/Alemanha)

Zagueiras - Rafaelle (Changchun Volkswagen/China), Mônica (Orlando Pride/Estados Unidos), Andréia Rosa (Avaldsnes Idrettslag/Noruega) e Jucinara (Corinthians/Audax-SP)

Meio-campistas - Andressinha (Houston Dash/Estados Unidos), Francielle (Avaldsnes Idrettslag/Noruega), Thaisa (Grindavik Football Club/Islândia), Andressa Alves (Barcelona/Espanha), Maurine (Santos-SP), Camila (Orlando Pride/Estados Unidos) e Gabi Zanotti (Jiangsu Suning/China)

Atacantes - Debinha (North Caroline Courage/Estados Unidos), Darlene (Rio Preto-SP), Marta (Orlando Pride/Estados Unidos) e Bia Zaneratto (Incheon Hyundai/Coreia do Sul)