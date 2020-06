Com máscara que custa mais de R$ 100, clubes da Europa tentam arrecadar durante a pandemia

Clubes europeus tentam driblar o revés financeiro ocasionado pela suspensão dos campeonatos de futebol, em decorrência da pandemia da covid-19, com a venda de máscaras de proteção. Ao todo, nas cinco grandes ligas da Europa, 49 equipes já produzem e vendem este item.

Segundo levantamento realizado pela ESPN Brasil, 16 dos 18 clubes que disputam o Campeonato Alemão possuem o equipamento de prevenção em suas lojas, o que deixa a Bundesliga no topo do ranking das ligas onde há a maior comercialização deste produto entre as equipes.

O Barcelona é o clube que confecciona a máscara mais cara. Adeptos que desejam o item personalizado da equipe catalã terão que desembolsar 18 euros (R$ 101) por unidade. Em segundo lugar estão Roma, Paris Saint-Germain e Alavés, que cobram 15 euros (R$ 84) por máscara.

A terceira colocação é mantida pelo Hoffenheim, Osasuna e Eintracht, que comercializam a unidade de seus produtos personalizados por 12,95 euros (R$ 72,80). Em contrapartida, Aston Villa, Everton e Manchester City vendem um pacote com três máscaras por 19 euros (R$ 106). Nesse caso, a unidade do produto custaria 6,30 euros (R$ 35).