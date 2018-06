Com Matheus Matias, Corinthians viaja para encarar o Deportivo Lara

O Corinthians viajou na tarde desta terça-feira para a Venezuela, onde enfrentará o Deportivo Lara, quinta-feira, às 21h30, em Lara, com 21 jogadores e a principal novidade é a presença do atacante Matheus Matias na lista.

O jogador tem treinado intensamente no CT Joaquim Grava, mas ainda não estreou com a camisa alvinegra. Entretanto, por causa dos desfalques, o atleta de 19 anos volta a aparecer no banco de reservas e pode entrar no decorrer da partida.

Além de Roger, Bruno Xavier e Thiaguinho, que não foram inscritos na fase de grupos da Libertadores, e Fagner, Renê Júnior, Ralf, Vilson, Léo Santos e Clayson, machucados, outro desfalque é o atacante Emerson Sheik, que cumpre suspensão pela expulsão diante do Independiente, da Argentina.

Antes de viajar, a delegação corintiana fez um rápido treino no CT Joaquim Grava. Os titulares do clássico com o Palmeiras chegaram a participar de parte da atividade no gramado, exceto Mantuan e Rodriguinho, que ficaram na academia, fazendo fortalecimento muscular.

Na quarta-feira, o técnico Fábio Carille comanda um treinamento na quarta-feira, quando definirá a equipe. A tendência é que o time seja o mesmo que derrotou o Palmeiras na última rodada, com Cássio; Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel e Maycon; Pedrinho, Jadson, Rodriguinho e Romero.

Veja a lista dos relacionados

Goleiros: Cássio, Caíque França e Walter

Laterais: Mantuan, Sidcley e Juninho Capixaba

Zagueiros: Balbuena, Henrique, Marllon e Pedro Henrique

Volantes: Gabriel, Maycon e Paulo Roberto

Meias: Rodriguinho, Jadson, Pedrinho, Mateus Vital e Marquinhos Gabriel

Atacantes: Romero, Júnior Dutra e Matheus Matias