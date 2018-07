Com Maxí López com a 11, Vasco divulga lista de inscritos da Copa Sul-Americana

O Vasco divulgou nesta segunda-feira, em seu site oficial, a lista de 30 inscritos para a disputa da Copa Sul-Americana. O time estreia nesta quarta na competição, já pela segunda fase, contra a LDU, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. A novidade é a presença do atacante argentino Maxí López, contratado recentemente, que vestirá a camisa 11.

+ Com um a menos, Vasco segura o Grêmio em casa e volta a vencer no Brasileirão

+ Jorginho destaca raça do Vasco em vitória e se diz feliz com desempenho da defesa

A comissão técnica definiu a lista de 30 jogadores na última sexta-feira e a divulgação aconteceu nesta segunda. O Vasco estreia na segunda fase da Copa Sul-Americana por ter ficado em terceiro lugar em seu grupo na Copa Libertadores - os rivais foram Cruzeiro, Racing (Argentina) e Universidad de Chile.

Esta será a sexta vez que o clube de São Januário disputará a Copa Sul-Americana. A melhor participação vascaína ocorreu na temporada de 2011, quando chegou até as semifinais e acabou sendo eliminado pela Universidad de Chile, que encerrou aquela edição como campeã.

Confira a lista de inscritos do Vasco na Copa Sul-Americana:

1 - Martín Silva (goleiro)

2 - Rafael Galhardo (lateral-direito)

3 - Oswaldo Henríquez (zagueiro)

4 - Breno (zagueiro)

5 - Leandro Desábato (volante)

6 - Henrique (lateral-esquerdo)

7 - Kelvin (atacante)

8 - Thiago Galhardo (meio-campo)

9 - Andrés Ríos (atacante)

10 - Evander (meio-campo)

11 - Maxí López (atacante)

12 - Fernando Miguel (goleiro)

13 - Luiz Gustavo (zagueiro)

14 - Ricardo (zagueiro)

15 - Andrey (volante)

16 - Lucas Santos (meio-campo)

17 - Raul (volante)

18 - Lenon (lateral-direito)

19 - Bruno Cosendey (volante)

20 - Wagner (meio-campo)

21 - Paulo Vitor (atacante)

22 - Yago Pikachu (meio-campo)

23 - Caio Monteiro (atacante)

24 - Gabriel Félix (goleiro)

25 - Paulão (zagueiro)

26 - Giovanni Augusto (meio-campo)

27 - Ramon (lateral-esquerdo)

28 - Luan (lateral-esquerdo)

29 - Bruno Silva (volante)

30 - Marrony (atacante)