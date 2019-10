Com Mayke, Palmeiras inicia preparação para enfrentar a Chapecoense

Dois dias depois de vencer o Botafogo, o Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira, na Academia de Futebol, de olho na partida contra a Chapecoense. O confronto será realizado na quarta-feira, ás 21h, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A novidade foi o lateral-direito Mayke, recuperado de uma cirurgia no tendão do músculo adutor da coxa direita. Ele treinou com o elenco em tempo integral. Nas atividades técnicas, porém, ele atuou como curinga – de colete vermelho, pôde trocar passes com as duas equipes em disputa. O jogador se contundiu no empate por 1 a 1 com o Grêmio, no dia 17 de agosto, em Porto Alegre.

O volante Felipe Melo e o atacante Willian, que cumpriram suspensão na rodada passada, voltam a ficar à disposição do técnico Mano Menezes. Por outro lado, o volante Thiago Santos recebeu o terceiro amarelo e está suspenso para a partida contra a Chapecoense.

O goleiro Weverton e o zagueiro Gustavo Gómez se reapresentam nesta terça-feira após defenderem suas respectivas seleções em amistosos. A dupla deve ficar à disposição para o jogo no Allianz Parque.

Com isso, uma provável escalação do Palmeiras para a partida tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Deyverson.