Com medo de virar alvo da torcida, Luan vai pedir para ser emprestado SÃO PAULO - A reformulação no elenco do Palmeiras que terá início nesta quinta-feira com a divulgação de uma lista de jogadores dispensados não vai incluir Luan, mas por medo de ficar marcado como um dos culpados pelo rebaixamento e ser perseguido pela torcida ele vai pedir para ser emprestado.