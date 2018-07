Com medo do STJD, Ponte Preta desiste de escalar Josimar

Desde que anunciou a contratação do volante Josimar, por empréstimo do Palmeiras, a Ponte Preta não conseguiu nenhum documento que liberasse o jogador para jogar pela Série B do Brasileiro. Temendo uma punição do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), o time paulista optou por não utilizar o meio-campista contra o Sampaio Corrêa, neste sábado, em Campinas, e também no restante da competição.

Por conta da falta de clareza do Regulamento Geral de Competições (RGC) da CBF, a Ponte pediu que o STJD autorizasse antes a escalação do jogador. Embora tenha recebido o aval verbal, a entidade não encaminhou documento algum. "É lamentável a entidade que organiza o Brasileiro não esclarecer estes fatos para um de seus filiados", reclamou o técnico Guto Ferreira.

Em 2014, Josimar já atuou por Internacional, no Campeonato Gaúcho, e Palmeiras, no Brasileirão. Segundo os artigos 214º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e 49.º do Regulamento Geral, um jogador não pode atuar por três times diferentes em torneios organizados pela CBF. E o Gaúcho não é organizado pela entidade máxima do futebol brasileiro.

Josimar poderia ser o substituto imediato para a vaga de Fernando Bob, vetado para o jogo de sábado por conta de uma lesão na panturrilha. A vaga ficará com Adilson Goiano. Outro desfalque será o lateral-direito Rodinei, suspenso pelo terceiro amarelo. Daniel Borges deve retornar aos titulares. Por fim, o meia Roni deve ganhar o lugar do atacante Alexandro por opção técnica.

Atualmente com 61 pontos, na vice-liderança, a Ponte pode praticamente assegurar seu acesso com uma vitória sábado. Para muitos matemáticos, 64 pontos devem ser suficientes para terminar a Série B, no mínimo, na quarta posição.