Com melhor defesa do Paulistão, São Bento bate o Bragantino fora de casa

Fazendo grande campanha neste início de temporada, o São Bento segue invicto no Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, o time de Sorocaba visitou o Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e venceu por 1 a 0, com gol de Lúcio Flávio.

O Bragantino, com seis pontos e duas vitórias, conheceu sua primeira derrota e perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Grupo A, que tem o Corinthians na ponta com a mesma pontuação, mas um saldo de quatro gols contra dois do time de Bragança.

Com a vitória, o São Bento chegou aos sete pontos em três jogos, tendo ainda vencido o São Paulo por 2 a 0 na estreia e empatado sem gols com o Mirassol. Além da invencibilidade, a equipe ainda não sofreu nenhum gol na competição e está na zona de classificação à próxima fase do Grupo C, que ainda conta com Palmeiras, Novorizontino e Ferroviária.

A partida era equilibrada até os 23 minutos, quando o São Bento aproveitou bobeada da defesa adversária para abrir o placar. Herói da vitória por 1 a 0 sobre o Santos, na Vila Belmiro, na última rodada, ao marcar o único gol da partida, o zagueiro Guilherme Mattis perdeu a bola para Celsinho, que arrancou e serviu, do outro lado, Lúcio Flávio. O atacante completou de primeira e cruzado, colocando os visitantes em vantagem.

Aos 43 minutos, Lúcio Flávio ainda voltou a balançar as redes de cabeça, aproveitando cruzamento da direita, mas dessa vez a jogada foi anulada por posição de impedimento do atacante do São Bento.

Na segunda etapa, o Bragantino tentou adotar postura mais ofensiva para buscar o empate, mas não apresentou organização suficiente para envolver o adversário. Nem superar a sólida defesa sorocabana.

O time da casa buscava o gol principalmente através de ligações diretas e bolas levantadas para a área. Bem postado defensivamente, o São Bento esperava o adversário e só saía nos contragolpes, levando perigo, mas sem conseguir ampliar o placar.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Bragantino recebe o Palmeiras, novamente no Nabi Abi Chedid, enquanto o São Bento joga com a Ponta Preta em casa, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 0 X 1 SÃO BENTO

BRAGANTINO - Alex Alves; Ewerton, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Evandro (William Schuster), Adenílson, Vitinho e Gerley (Bruno Sávio); Matheus Peixoto (Miguel Bianconi) e Léo Jaime. Técnico: Marcelo Veiga.

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Régis Souza, Douglas Assis, João Paulo e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Maicon Souza (Diego Felipe) e Celsinho; Lúcio Flávio (Anderson Cavalo), Léo Itaperuna (Everaldo) e Lucas Crispim. Técnico: Paulo Roberto Santos.

GOL - Lúcio Flávio, aos 23 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (Fifa).

CARTÕES AMARELOS - Fabiano e Evandro (Bragantino); Marcelo Cordeiro, Celsinho e Léo Itaperuna (São Bento).

RENDA - R$ 16.600,00.

PÚBLICO - 758 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.