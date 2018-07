Com Mena, Pizzi faz sua primeira convocação na seleção chilena

Novo comandante do Chile, Juan Antonio Pizzi realizou nesta quinta-feira sua primeira convocação à frente da seleção. O ex-atacante argentino divulgou a lista com 18 nomes que atuam no exterior para os dois próximos compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018 e a completará com jogadores que atuam no país até o fim de semana.

Entre os 18 chamados, apenas um nome que atua no Brasil. O lateral-esquerdo Mena manteve o prestígio que tinha com Jorge Sampaoli e segue na seleção. Com isso, ele se tornará desfalque para o São Paulo por duas ou três rodadas do Campeonato Paulista. Mark González, do Sport, não foi lembrado por Pizzi.

Outros três velhos conhecidos da torcida brasileira ficaram de fora. Ainda lesionado, o volante Aránguiz, ex-Internacional, será desfalque, assim como o meia Valdivia, ex-Palmeiras, e o atacante Vargas, ex-Grêmio, que foram suspensos pela Fifa por incidentes na partida diante do Uruguai e não têm condições de jogo.

Em meio às ausências, Pizzi promoveu algumas novidades em sua primeira lista. O zagueiro Paulo Díaz e os meio-campistas Bryan Rabello e Fernando Meneses receberam a oportunidades. O Chile enfrenta a Argentina na próxima quinta, em casa, e visita a Venezuela cinco dias depois.

Confira a lista de convocados da seleção chilena:

Goleiro: Claudio Bravo (Barcelona).

Defensores: Gary Medel (Inter de Milão), Eugenio Mena (São Paulo), Francisco Silva (Chiapas-MEX), Mauricio Isla (Olympique de Marselha), Miiko Albornoz (Hannover), Enzo Roco (Espanyol), Paulo Díaz (San Lorenzo).

Meio-campistas: Arturo Vidal (Bayern de Munique), Felipe Gutiérrez (Twente-HOL), Matías Fernández (Fiorentina), Marcelo Díaz (Celta de Vigo), Bryan Rabello (Santos Laguna-MEX), Fernando Meneses (Veracruz-MEX).

Atacantes: Alexis Sánchez (Arsenal), Fabián Orellana (Celta de Vigo), Mauricio Pinilla (Atalanta), Ángelo Henríquez (Dínamo Zagreb).