Com Mena e Felipe Gutiérrez, Chile chama 17 nomes para a Copa das Confederações

O técnico Juan Antonio Pizzi anunciou nesta sexta-feira 17 nomes que representarão a seleção chilena na Copa das Confederações. O treinador argentino optou por revelar primeiro os nomes dos atletas que atuam fora do país e deve completar a lista nos próximos dias com seis jogadores que defendem clubes do Chile.

Entre os chamados, destaque para dois jogadores que atuam no Brasil. Pizzi convocou o lateral-esquerdo Eugenio Mena, ex-Santos, Cruzeiro e São Paulo e atualmente no Sport, e o volante Felipe Gutiérrez, do Internacional. Por conta da Copa das Confederações, os clubes ficarão sem seus jogadores por um longo período no meio do ano.

Outros velhos conhecidos da torcida brasileira são o volante Charles Aránguiz, ex-Inter, e o atacante Eduardo Vargas, ex-Grêmio. Pizzi, no entanto, deixou de fora o meia Jorge Valdivia, ex-Palmeiras e atualmente no Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.

Sem nenhuma grande surpresa, o atual bicampeão da Copa América terá na Copa das Confederações suas principais estrelas, já que o goleiro Claudio Bravo, do Manchester City, o meia Arturo Vidal, do Bayern de Munique, e o atacante Alexis Sánchez, do Arsenal, estão convocados.

A Copa das Confederações será disputada na Rússia entre os dias 17 de junho e 2 de julho. O Chile está no Grupo B da competição, ao lado de Austrália, Alemanha e Camarões, seu adversário na estreia, dia 18 de junho, em Moscou.

Confira os 17 jogadores convocados para a seleção chilena:

Goleiro: Claudio Bravo (Manchester City)

Defensores: Mauricio Isla (Cagliari), Enzo Roco (Cruz Azul), Eugenio Mena (Sport Recife), Paulo Díaz (San Lorenzo).

Meio-campistas: Gary Medel (Inter de Milão), Francisco Silva (Cruz Azul), Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen), Felipe Gutiérrez (Internacional), Arturo Vidal (Bayern de Munique), Pedro Pablo Hernández (Celta de Vigo), Martín Rodríguez (Cruz Azul), Marcelo Díaz (Celta de Vigo).

Atacantes: Alexis Sánchez (Arsenal), Eduardo Vargas (Tigres-MEX), Nicolás Castillo (Pumas-MEX), Edson Puch (Necaxa-MEX).