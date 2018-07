Com Mendieta, Palmeiras vence terceiro jogo-treino

SÃO PAULO - O meia Mendieta, contratado do Libertad (Paraguai), fez na manhã deste sábado o seu primeiro jogo-treino com a camisa do Palmeiras. Escalado no time titular ao lado de Valdivia, o paraguaio ajudou a equipe a vencer o Independente de Limeira, da terceira divisão paulista, por 3 a 1, na Academia de Futebol.

Mas quando o Palmeiras teve seus titulares em campo, no primeiro dos dois tempos de 50 minutos, o resultado foi só 1 a 1. Vinicius abriu o placar depois de passe de Valdivia e o time de Limeira empatou no fim. A equipe foi escalada com: Fernando Prass; Luis Felipe, André Luiz, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Charles, Mendieta e Valdivia; Vinicius e Leandro.

Na segunda etapa, Gilson Kleina mudou praticamente todo o time, mantendo apenas Henrique, recuperado de uma conjuntivite. A equipe ficou com: Bruno; Weldinho, Tiago Alves, Henrique e Marcelo Oliveira; Wendel, Wesley, Patrick Vieira, Serginho e Fernandinho; Caio. Quem fez o segundo gol, porém, foi Leandro, que entrou no decorrer da segunda metade. O atacante também deu o passe para Caio marcar o terceiro.

O Palmeiras, que já havia vencido São Bernardo (2 a 0) e Portuguesa (3 a 0) em jogos-treino, agora tem outro compromisso na terça, contra o Audax-RJ, novamente na Academia de Futebol. O próximo jogo oficial é no sábado que vem, contra o Oeste, em Presidente Prudente, pela Série B.