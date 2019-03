Com menos dor na panturrilha, Digão participa de treino no Fluminense

O técnico Fernando Diniz teve duas boas notícias, nesta segunda-feira, durante a reapresentação do time do Fluminense, após a vitória por 2 a 1 sobre a Cabofriense, pela Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, no domingo. O atacante João Pedro foi liberado para a preparação física, enquanto o zagueiro Digão está com menos dor na panturrilha esquerda.

Digão sentiu a contusão aos 30 minutos do segundo tempo do jogo com a Cabofriense e precisou ser substituído por Léo Santos, mas se apresentou com menos dor e nem precisou ser submetido a exames médicos nesta segunda-feira. Ele até participou do treino nesta segunda-feira.

João Pedro está recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo sofrida em 9 de fevereiro durante treino, após choque com o volante Bruno Silva. A última vez em que atuou foi em 5 de fevereiro, no Piauí, diante do River, pela Copa do Brasil. O atleta iniciou os trabalhos físicos.

O Fluminense volta a jogar pela Taça Rio na quinta-feira, quando terá pela frente o Boavista, às 20 horas, em Saquarema. A equipe das Laranjeiras soma sete pontos e lidera o Grupo B.