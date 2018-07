Com Messi, Argentina só empata na Arábia Saudita

RIAD- Mesmo com Messi em campo, a seleção argentina não saiu do 0 a 0 com a Arábia Saudita, em amistoso disputado nesta quarta-feira, em Riad. Diante de cerca de 50 mil torcedores no Estádio Rey Fahd, os argentinos tiveram uma atuação sonolenta, sem apresentar o mesmo futebol que vinham mostrando nos últimos jogos nas Eliminatórias da Copa de 2014.

Apesar de alguns desfalques no amistoso, a Argentina teve seus principais astros na Arábia Saudita. Além de Messi, o técnico Alejandro Sabella escalou Mascherano, Di María e Agüero entre os titulares. Mas o time argentino esteve lento demais em campo, sem conseguir escapar da marcação adversária. Assim, criou poucas chances de gol e não saiu do 0 a 0.

A Argentina vinha embalada por duas boas vitórias nas Eliminatórias da Copa, contra Uruguai e Chile, que a deixaram na liderança. Agora, os argentinos voltam a jogar na próxima quarta-feira, contra o Brasil, em Buenos Aires, pelo Superclássico das Américas - na ocasião, porém, apenas os jogadores que atuam nos dois países poderão entrar em campo.

Em outros amistosos internacionais realizados nesta quarta-feira, Bulgária 0 x 1 Ucrânia, República Checa 3 x 0 Eslováquia, Macedônia 3 x 2 Eslovênia e Tunísia 1 x 2 Suíça.