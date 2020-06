Com Messi de penteado novo e sem barba, Barcelona goleia o Mallorca por 4 a 0

Com Lionel Messi de penteado novo e sem barba, mas com a mesma habilidade, o Barcelona não teve dificuldades para golear o Mallorca, por 4 a 0, neste sábado, em duelo válido pela 28.ª rodada do Campeonato Espanhol, a primeira após a pandemia do coronavírus.

Com o resultado, a equipe catalã chega aos 61 pontos e mantém a liderança da competição, pois abre cinco de vantagem para o vice-líder Real Madrid, que entra em campo neste domingo para enfrentar o Eibar.

O Barcelona só precisou de dois minutos para abrir o placar. O chileno Arturo Vidal surpreendeu a zaga adversária, ao desviar de cabeça um cruzamento que veio da esquerda. Em desvantagem, a equipe da casa foi ao ataque e abriu espaços para Messi e companhia.

O líder do campeonato criou várias oportunidades e só tinha trabalho com o japonês Takefusa Kubo, de 19 anos, que está emprestado pelo Real Madrid. Em duas oportunidades, o atacante forçou o goleiro Marc-Andre ter Stegen a fazer boas defesas.

No fim do primeiro tempo, o talento de Messi aumentou a vantagem do Barça. Com um toque rápido de cabeça, o craque deixou o dinamarquês Martin Braithwaite livre para fazer 2 a 0.

O uruguaio Luis Suárez entrou no segundo tempo no lugar do francês Antoine Griezmann, em nova partida apagada. Visivelmente fora de forma, o atacante, que retorna após cirurgia, pelo menos tentou várias jogadas e quase fez um gol.

Mas quem marcou, aos 34 minutos, após lindo lançamento de Messi, foi o lateral Jordi Alba, que só teve o trabalho de desviar do goleiro Manolo Reina.

E ainda havia tempo para mais um gol. E foi de Messi. Em jogada individual, o argentino invadiu e área e chutou de pé direito. Deu sorte, pois a bola desviou na zaga e entrou no canto esquerdo: 4 a 0.